رئیس ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از لایروبی ۵۴ پل، احداث ۱۲ پل جدید و تعمیرات اساسی ۱۹ پل در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از اجرای طرح‌های گسترده نگهداری و بهسازی پل‌های استان در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

پاشایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری ابنیه فنی راه‌ها اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، عملیات لایروبی ۵۴ دستگاه پل به‌صورت امانی در سطح استان انجام شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت، احداث ۱۲ دستگاه پل جدید و تعمیرات اساسی ۱۹ دستگاه پل به اجرا درآمده و تعمیرات و احداث نرده و قرنیز ۳ دستگاه پل نیز تکمیل شده است.

رئیس ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی تصریح کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات جاده‌ای و افزایش ایمنی تردد، تعمیرات و احداث ۱۳ راهدارخانه در نقاط مختلف استان نیز در همین بازه زمانی انجام شده است.