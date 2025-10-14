مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان گفت:پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان سال به ۲۰ هزار تن برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان گفت: در شش ماهه ابتدای سال جاری، ۹ هزار تن قیر رایگان در اختیار شهرداری‌های استان قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این عدد به ۲۰ هزار تن برسد و بتوانیم ۱۵ میلیون مترمربع آسفالت را در شهرهای استان به سرانجام برسانیم.

منصور خانه‌گیر از اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به آسفالت کوچه‌ها و معابر شهرهای استان در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: بودجه امسال شهرداری‌های استان کرمان ۳۴ هزار میلیارد تومان است که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن به آسفالت کوچه و معابر شهرهای استان اختصاص داده شده است.

وی مجموع بودجه سال گذشته ۸۵ شهرداری‌ استان را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سال گذشته حدود 17هزار تن قیر رایگان از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور در اختیار شهرداری‌های استان قرار گرفت که با احتساب قیر رایگان اختصاص یافته از ستاد بازآفرینی شهری، ۱۲ میلیون مترمربع آسفالت در شهرهای استان انجام شد.