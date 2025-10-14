



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ غلامعلی فخاری گفت:ارائه خدمات امدادی به ۸۴۱ حادثه ترافیکی، ۴۵۹ فوریت پزشکی، ۴۱ حادثه کوهستان، ۲۴ حادثه صنعتی و کارگاهی، ۴۳ حادثه محیط‌های آبی، ۱۴ حادثه حمله حیوان، ۸ حادثه آتش‌سوزی و ۷ حادثه متفرقه، همچنین ارائه خدمات لازم به ۱۱۴۰ نفر مراجع حضوری به پایگاه‌ها و پست‌های امدادی از مهم‌ترین خدمات هلال‌احمر مازندران در ۶ ماه سال جاری بوده است.

او افزود: بیش از ۱۴۱۳ نفر از مصدومان حوادث مختلف توسط نجاتگران هلال‌احمر استان به مراکز درمانی منتقل شدند و به ۲۷۸۹ نفر خدمات درمان سرپایی ارائه گردید.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران تعداد کل مصدومان را حدود ۵۰۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: در ۵ حادثه نیز از ظرفیت بالگرد امدادی جمعیت هلال‌احمر استان استفاده شد تا خدمات لازم در کمترین زمان ممکن ارائه گردد.

فخاری با بیان اینکه در ۶۸ مورد نیز برای یافتن مفقودین، عملیات جست‌و‌جو در شرایط جنگل و کوهستان با موفقیت توسط نجاتگران این جمعیت اجرا شد، افزود: جمعیت هلال‌احمر مازندران از نظر پاسخگویی به فوریت‌ها و انجام عملیات‌های امداد و نجات در شمار استان‌های برتر کشور قرار دارد.