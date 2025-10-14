به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، عبدالرزاق نریمانی افزود: طبق قوانین موجود، هرگونه اقدام به غذا دادن به سگ‌های ولگرد در معابر عمومی، پارک‌ها و به‌ویژه اطراف مدارس، مصداق ایجاد آلودگی و تهدید علیه بهداشت عمومی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی گفت: سگ‌های ولگرد به دلیل احتمال انتقال بیماری‌هایی مانند هاری، سالک و انگل‌های مشترک بین انسان و حیوان، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است و تغذیه این حیوانات در اماکن عمومی، علاوه بر افزایش جمعیت آنها، خطر حمله به شهروندان به‌ویژه دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد.

دادستان قشم افزود: افرادی که تمایل به کمک به این حیوانات دارند، می‌توانند از طریق قانونی و با مراجعه به مرکز نگهداری سگ‌های ولگرد در روستای طولا اقدام کنند تا با رعایت اصول بهداشتی، از بروز مشکلات اجتماعی و تهدیدات زیست‌محیطی جلوگیری شود.