به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز سه شنبه ۲۲ مهر در خرمشهر با ۱۵۵، بهبهان با ۱۶۴، اهواز با ۱۵۲، هویزه با ۱۵۱ و سوسنگرد با ۱۵۳ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار گرفت.

همچنین آلودگی هوا در آبادان با ۱۲۶، شوشتر با ۱۳۹، دزفول با ۱۰۶ و اندیمشک با ۱۲۵ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس گزارش شده است.

در این مدت شاخص کیفی هوا در شادگان، ماهشهر، هندیجان، امیدیه، آغاجاری، رامهرمز، هفتکل، باغملک، ایذه، دزپارت، ملاثانی، اندیکا، مسجدسلیمان، لالی و شوش در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.