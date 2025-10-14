شیراز بر مسیر ریل پیشرفت و توسعه شهری قرار دارد مسیری که فردایی هوشمند‌تر و زیست پذیرتر را برای شهروندان رقم می‌زند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسیر ۴۵ دقیقه‌ای تا سرکارم را در کمتر از ۱۸ دقیقه طی می‌کنم در طول مسیر دانش آموزان و دانشجویان زیادی همسفرم هستند و در سکوت و آرامش مترو به محیط تحصیلشان می‌روند.

دو دهه از آغاز ساخت مترو در شیراز می‌گذرد.

۱۶ سال به طول انجامید تا خط یک طی سه مرحله به بهره برداری رسید.

با راه اندازی خط یک و مرحله نخست خط دو روزانه ۱۲۰ هزار مسافر در شیراز جابه جا می‌شوند.

کلانتری، رئیس سازمان ریلی حمل و نقل شهرداری شیراز می‌گوید: ۲۴ کیلومتر در خط یک بهره برداری شده و در قالب ۲۰ ایستگاه در حال مسافرگیری است.

به گفته او در خط دو نیز در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هشت ایستگاه وارد فرایند بهره برداری شده است.

اما گره ترافیکی شیراز در مقاصد پر تردد شهری هنوز پا بر جاست.

با اینکه ۲۴ کیلومتر مترو در شیراز بهره برداری شده، اما قرار است ۵۶ کیلومتر دیگر به آن اضافه شود تا شاید گرهی از ترافیک این کلانشهر باز کند.

محمد فرخ زاده، سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به فعالیت و ساخت همزمان ۴ خط مترو در شیراز می‌گوید: برای هر کیلومتر مترو در حال اجرا بیش از ۵۰ میلیون یورو هزینه می‌شود.

با تکمیل این ۴ خط روزانه ۷۰۰ هزار مسافر سفر ایمن زیر زمینی را تجربه می‌کنند.

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، با اشاره به توسعه حمل‌ونقل ریلی در این کلانشهر گفت: در حال حاضر چهار خط مترو و ۲۰ ایستگاه به صورت همزمان در حال اجراست و شیراز از معدود شهر‌هایی است که چند خط مترو را به شکل همزمان پیش می‌برد.





او با بیان اینکه فاز نخست خط ۲ مترو شیراز در دو مرحله به بهره‌برداری رسیده است می‌افزاید: خط سه از شهرک گلستان به سمت چهارراه معالی آباد و ایستگاه شاهد به طول ۱۲ کیلومتر با هشت ایستگاه به جد و جهد در حال ساخت است.

او تاکید می‌کند که عملیات خط چهار هم که دسترسی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) را میسر می‌کند بدون وقفه در حال انجام است.

به گفته کلانتری، رئیس سازمان ریلی حمل و نقل شهرداری شیراز امید است تا پایان سال عملیات حفاری مکانیزه و حفر تونل خط چهار هم در دستور کار قرار گیرد.

به گفته شهردار شیراز برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال خط ۲ به ایستگاه کلبه سعدی برسد. هرچند در مسیر با موانعی نظیر برخورد با چاه آب در میدان اطلسی مواجه شد، اما این موانع رفع خواهد شد.

شهردار شیراز همچنین از ادامه عملیات اجرایی در خط ۳ خبر داد و گفت: خط ۳ مترو تا سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری کامل خواهد رسید و هم‌اکنون ایستگاه‌های این خط در حال ساخت است.

به گفته اسدی، ۱۶ ایستگاه عمرانی فعال در خطوط ۲، ۳، ۴ و مسیر ارتباطی خط ۱ به ۴ در حال ساخت است و با تکمیل این پروژه‌ها، سرعت جابه‌جایی شهروندان و پوشش شبکه مترو به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

شهردار شیراز با بیان اینکه در حال حاضر روزانه ۱۲۰ هزار مسافر جابه جا می‌شوند و با تکمیل ۴ خط این تعداد به ۷۰۰ هزار مسافر می‌رسید، تاکید کرد: مترو نه‌تنها دسترسی شهروندان به نقاط مختلف را تسهیل می‌کند، بلکه نقش مهمی در رشد محله‌ها و رونق گردشگری در شهر ایفا خواهد کرد.

