به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ۲ هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شهرستان خرمشهر کشف شد.

فرمانده انتظامی خرمشهر گفت:در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مقام قضایی شد.

وی قاچاق سوخت و فراورد‌های نفتی را باعث هدر رفت سرمایه‌های ملی و تحمیل مشکلات اقتصادی برکشور دانست و خاطر نشان کرد: شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.