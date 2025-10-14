پخش زنده
ماموران انتظامی ۲ هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را در خرمشهر توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ۲ هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شهرستان خرمشهر کشف شد.
فرمانده انتظامی خرمشهر گفت:در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مقام قضایی شد.
وی قاچاق سوخت و فراوردهای نفتی را باعث هدر رفت سرمایههای ملی و تحمیل مشکلات اقتصادی برکشور دانست و خاطر نشان کرد: شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.