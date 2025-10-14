با درخواست هیئت کشتی کرمانشاه و گذشت غلامرضا محمدی حکم محرومیت سبحان یاری به تعلیق درآمد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون کشتی به ریاست دکتر شهرام لرستانی در محل فدراسیون کشتی تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور قضات مطرح کشور و برای بررسی موضوعات مختلف برگزار شد، درخواست هیئت کشتی استان کرمانشاه مبنی بر بخشش سبحان یاری نیز مورد بررسی قرار گرفت که توجه به گذشت و رضایت غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان، حکم محرومیت نامبرده به حالت تعلیق درآمد.

بر این اساس در صورت رضایت فدراسیون کشتی از این کشتی گیر، یاری می‌تواند در مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان که طی ماه‌های آینده برگزار می‌شود، شرکت نماید.