به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفتان گفت: سه هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی شهرستان تفتان به کشت پسته اختصاص دارد که از این سطح سه هزار و ۴۵۰ هکتار بارور و ۳۵۰ هکتار غیربارور هستند که میانگین عملکرد در هکتار آن ۹۰۰ کیلوگرم است.

فضل‌الله کردی گفت: امسال نسبت به سال گذشته، ۱۰۰ هکتار به سطح باغ‌های پسته تفتان افزوده شده است.

وی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت پسته در این شهرستان افزود: عمده ارقام کشت شده پسته در این منطقه احمدآقایی و کله قوچی است و ارقامی مانند اکبری، بادامی، احدی و زرندی نیز در باغات این شهرستان کشت می‌شود.

کردی ارزش اقتصادی بالای پسته، نقش مهم آن در تبدیل اراضی کم‌بازده به مناطق با بهره‌وری بالا و جایگزینی با محصولات پرآب‌بر را از مهم‌ترین دلایل افزایش سطح زیر کشت این محصول در شهرستان برشمرد.