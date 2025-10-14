نشانه‌های بهبود روابط تجاری میان آمریکا و چین، قیمت نفت را در دادوستد‌های روز سه‌شنبه افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشانه‌های اولیه از بهبود روابط تجاری آمریکا و چین، ضمن تقویت جو بازار‌های جهانی، نگرانی‌ها درباره تقاضای جهانی سوخت را کاهش و قیمت نفت را در معامله‌های روز سه‌شنبه (۲۲ مهر) افزایش داد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۵ دقیقه بامداد روز سه‌شنبه به‌وقت گرینویچ با ۲۲ سنت یا ۰.۴ درصد افزایش، به ۶۳ دلار و ۵۴ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا نیز با ۲۲ سنت یا ۰.۴ درصد افزایش، ۵۹ دلار و ۷۱ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

در جلسه معاملاتی پیشین، نفت برنت ۰.۹ درصد و نفت دابلیوتی‌آی آمریکا یک درصد افزایش یافته بودند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه (۲۱ مهر) اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، همچنان به دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، در کره جنوبی در ماه جاری میلادی تعهد دارد؛ دیداری که با هدف کاهش تنش‌ها بر سر تهدید‌های تعرفه‌ای و کنترل صادرات برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: در پایان هفته، ارتباطات قابل‌توجهی بین دو طرف برقرار بوده است و انتظار می‌رود نشست‌های بیشتری برگزار شود.

تحلیلگران مؤسسه ساکسو بانک در یادداشتی نوشتند: قیمت نفت با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران تنش‌های آمریکا و چین را در برابر تقاضا ارزیابی کردند، تثبیت شد.

به گفته آنان، ترامپ لحن خود را ملایم‌تر کرده و از آمادگی برای توافق خبر داده است.

چشم‌انداز بهبود روابط تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان، به‌طور سنتی سبب تقویت بازار‌های نفت می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران انتظار دارند رشد اقتصادی جهانی و در پی آن تقاضای سوخت افزایش یابد.

با این حال تحولات اخیر از جمله گسترش کنترل صادرات چین بر عناصر خاکی کمیاب و تهدید ترامپ به اعمال تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی و محدودیت‌های صادرات نرم‌افزار از یکم نوامبر (دهم آبان)، بر احساس بازار سایه افکنده است.

قیمت نفت در هفته گذشته کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود از اردیبهشت رسید.

ترامپ همچنین درباره احتمال دیدار با شی جین‌پینگ در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا - اقیانوسیه (APEC) که قرار است ۳۰ اکتبر و یکم نوامبر (نهم و دهم آبان) در کره جنوبی برگزار شود، ابراز تردید کرده و در شبکه اجتماعی تروت سوشال (Truth Social) نوشت: اکنون به نظر می‌رسد دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد.

در حالی که به نظر می‌رسد فروش گسترده در بازار‌ها به‌دلیل لحن آشتی‌جویانه‌تر بین واشنگتن و پکن محدود شده است، انتظار می‌رود روابط دو کشور همچنان در کانون توجه بازار باقی بماند.

دنیل هاینز، تحلیلگر مؤسسه‌ای‌ان‌زد (ANZ) گفت: صنعت نفت همچنان با مسائل ژئوپلیتیک دست‌وپنجه نرم می‌کند.

وی افزود: چین اعلام کرده که از کشتی‌های متعلق به آمریکا که به سواحلش می‌رسند، ازجمله نفتکش‌ها عوارض دریافت خواهد کرد. این اقدام سبب لغو چند پرواز در آخرین لحظه و افزایش نرخ حمل‌ونقل شده است.

ترامپ روز دوشنبه پایان جنگ دو ساله غزه را که موجب اختلال در خاورمیانه شده بود اعلام کرد؛ اقدامی که روند افزایشی بازار را محدود کرد.

سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) روز دوشنبه در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که کمبود عرضه در بازار جهانی نفت تا سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت، زیرا اتحاد گسترده‌تر اوپک و متحدانش (اوپک‌پلاس) با لغو کاهش عرضه داوطلبانه برنامه‌ریزی‌شده پیش می‌رود.