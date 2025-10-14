به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محبوبه کاظمی دولابی با اشاره به مراحلِ پایانی مرمت خانه پدری جلال آل احمد گفت: این خانه‌ی قاجاری در مرحله‌ی پایانی مرمت است که پس از اتمام با کاربری فرهنگی، هنری، آیینی و پذیرایی میزبان گردشگران داخلی و خارجیست.

وی افزود: مطابق با محل قرارگیری این بنای قاجاری در بافت تاریخی تهران قدیم و به سبب حضور شخصیت‌های تاریخی در نظر داریم که این فضا را به یک خانه موزه تبدیل کنیم.

کاظمی دولابی به موضوع گردشگری و اشتغال زایی در این فضای فرهنگی اشاره کرد و گفت: خانه تاریخی جلال چند بخش دارد که در هر بخش ۳ تا ۵ نفر برای اشتغال در این محیط در نظر گرفته شده است که در مجموع ۳۵ نفر به صورت مستقیم دراین مجموعه خدمات رسانی خواهند کرد.

مدیر فرهنگی خانه پدری جلال احمد تصریح کرد: نماد این خانه قلم است و ما فضاهایِ آموزش خوشنویسی، پژوهش، تولیدات خلاق صنایع دستی، فروش محصولات فرهنگی و طراحی کتابخانه برای گردشگر داخلی و خارجی جانمایی کرده‌ایم.

وی به موضوع هویت بخشی محلی با حضور گردشگر اشاره کرد و گفت: گذر اصلی خانه پدری جلال آل احمد در ساعات پایانی روز تاریک و بدونه کاربری مطلوب در بحثِ گردشگری است و ما در تلاش هستیم تا گذر اصلی خانه پدری جلال آل احمد را به یک گذر هنری تبدیل کنیم تا نماد محله سنگلج و مسیری برای گردشگری شبانه باشد.

خانه پدری جلال آل احمد در محله سنگلج تهران قرار دارد که محل زندگیِ سید احمد طالقانی و جلال آل احمد نویسنده معروفِ ایرانیست. مرمت این خانه تاریخی در سال ۱۴۰۰ پس از یک دوره فراموشی آغاز و بزودی افتتاح می‌شود.