برگزیدگان بخش دلنوشته در سومین پویش ملی «سوغات اربعین»، با ارزیابی و داوری ۴۲۰ دلنوشته، معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد همدان گفت: سومین پویش ملی «سوغات اربعین» به همت سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و با همکاری چند استان اجرا شد و مهلت ارسال آثار نیز ۱۵ مهرماه پایان یافت.
اعظم شکوری افزود: داوری آثار در دو مرحله بهصورت کاملاً دقیق توسط داوران حرفهای مورد ارزیابی قرار گرفت و اسامی سه برگزیده این بخش به دبیرخانه جشنواره اعلام شد.
او تصریح کرد: علاوه بر اعلام نفرات برگزیده، هفت اثر برتر دیگر نیز برای چاپ در کتاب و حضور در نمایشگاه آثار منتخب، انتخاب شد.
بخش رأیگیری مردمی نیز از ۱۹ مهر آغاز شده و ۲۳ مهرماه جاری پایان مییابد، شرکتکنندگان میتوانند با ورود به سایت http://arbaeen.jdsharif.ac.ir در بخش آرشیو آثار و یا با کلیک بر روی دستهبندی مربوطه آثار را بررسی کرده و در صورت تأیید اثر یا آثار مورد نظر بر روی دکمه لایک کلیک کرده و به اثر مورد نظر خود رأی دهند.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد همدان گفت: پویش سوغات اربعین با هدف به تصویر کشیدن راهپیمایی اربعین و نمایش اجتماع عظیم مسلمانان و خلق این رویداد جهانی در قالبهای فیلم، عکاسی، کلیپ، شعر، دلنوشته و خاطره، خوشنویسی و نقاشی برگزار شد.