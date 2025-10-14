به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار ویژه آباده گفت: کارگاه آموزشی یک روزه توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد گردشگری، با حضور ۵۰ دهیار روستا‌های هدف گردشگری در روستای خسروشیرین این شهرستان برگزار شد.

ابراهیم رحیمی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های دولت توسعه صنعت گردشگری است افزود: هدف از برگزاری این برنامه توانمندسازی روستا‌های هدف گردشگری است.

وی بیان کرد: در این کارگاه راهکار‌های عملی توانمندسازی همچون تشکیل نهاد‌های مردمی، ایجاد تقویت صندوق‌های مالی خرد، توسعه کسب وکار‌های خرد جمعی، احیا حفظ و معرفی هویت آداب و رسوم هنر‌ها و صنایع دستی مورد بررسی قرار گرفت.

برپایی نمایشگاه صنایع دستی روستای خسروشیرین، بازدید از اماکن تفریحی و گردشگری و بومگردی از دیگر برنامه‌های این کارگاه آموزشی بود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.