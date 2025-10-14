به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،حسین غلامی با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر ضمن تبریک هفته خوشنویسی به خانواده این هنر اصیل، از برگزاری برنامه‌های متنوع به مناسبت ۷۵ سالگی تاسیس انجمن خوشنویسان ایران خبر داد.

وی با اشاره به تاریخ تأسیس انجمن در ۲۱ مهرماه ۱۳۲۹ گفت: هفته خوشنویسی هر ساله با هدف پاسداشت این هنر ایرانی و اسلامی برگزار می‌شود و امسال با همکاری حوزه هنری، جشن ویژه‌ای با محوریت تجلیل از اساتید برگزیده، شعب نمونه و هنرجویان موفق برگزار شد.

غلامی با ارائه آماری از فعالیت‌های گسترده این انجمن افزود: در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون نفر از هنرجویان، مدرسان و فارغ‌التحصیلان عضو جامعه خوشنویسی هستند که با احتساب خانواده‌های آنان، بیش از ۱۰ میلیون نفر با این هنر در ارتباطند. همچنین بیش از ۵۵ هزار نفر دارای مدرک ممتاز و ۳۶۰ شعبه فعال در کشور داریم. ۴ شعبه نیز در خارج از کشور به فعالیت مشغول‌اند.

عضو شورای ارزشیابی هنری انجمن خوشنویسان همچنین به فرآیند ارزیابی هنرمندان برای دریافت مدارک استادی اشاره کرد و گفت: این روند توسط شورای ارزشیابی شامل ۷ استاد برجسته انجام می‌شود که با بررسی دقیق آثار و معیار‌های هنری، شایستگی هنرجویان را ارزیابی می‌کنند.