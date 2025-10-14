پخش زنده
با صدور فراخوان بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی، واحدهای فناور مازندران تا ۱۵ مهرماه فرصت دارند طرحهای خود را برای رقابت در این جشنواره ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پارک علم و فناوری مازندران از برگزاری مرحله استانی بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی در ساری خبر داد و گفت این جشنواره مهمترین رویداد فنآفرینی کشور است.
محمد کاظمیفرد گفت: این جشنواره در روزهای ۶ و ۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در اصفهان برگزار میشود، اما برای نخستین بار مرحله استانی آن در مازندران در حال برگزاری است.
وی با اشاره به فراخوان این جشنواره افزود: واحدهای فناور تا ۱۵ مهرماه سال جاری فرصت دارند طرحهای خود را ارائه دهند و پس از داوری در مازندران، طرحهای نهایی به دبیرخانه در اصفهان معرفی میشوند.
رئیس پارک علم و فناوری مازندران با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰۰ واحد فناور و مرکز رشد در استان فعال هستند، تصریح کرد: این جشنواره زمینه ارتباط ایده به سرمایهگذار را فراهم میکند و امکان رونق کسبوکار فناورانه را برای شرکتکنندگان ایجاد مینماید.
وی در پایان هدف اصلی این جشنواره را پیدا کردن زیستبوم بومی فناوری برای کشور دانست که صرفه اقتصادی مناسب نیز دارد.