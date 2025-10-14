به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در صدای مردم این هفته، موضوع احساس مسئولیت پیمانکاران و مجریان طرح‌ها مطرح شد. مثلا در ابتدای جاده ینگه قلعه به سمت روستای حمید بجنورد، گزارش شده که پس از خاکریزی کنار جاده، مقداری خاک در وسط جاده باقی مانده است و نتیجه آنکه، در پی حرکت، وسایل نقلیه، خودرو‌ها و موتور‌های پشت سر، از بلند شدن گرد و خاک آسیب می‌بینند و ممکن است منجر به حادثه هم بشود.

یا در منطقه‌ای روستایی، ماموران جمع آوری زباله‌های خاصی را جدا و رها کرده‌اند که مثلا ما ملزم به بردن اینها نیستیم. آخه ما مردم با قطعات آکاسیو چه کنیم؟

مردم فاروج هم گفته‌اند پایان هفته‌ها در میادین ورودی شهر با ترافیک سنگین رو‌به‌رو هستیم آیا هیچ بازدارنده‌ای مخصوصا برای ماشین‌های سنگین و مسافران وجود ندارد که شاهد حجم بالای ترافیک در این نقطه نباشیم؟

حسن ذبیحی، شهردار فاروج به مردم قول داد که تا تابستان آینده و در حقیقت بعد از نهایی شدن بازنگری طرح تفصیلی شهری، کمربندی را ساماندهی کنند و ماشین‌های سنگین را به آن سمت سوق دهند.