بیش از ۵۷۱ میلیون و ۱۷۸ هزار دلار کالا از ابتدای امسال تاکنون از مرز شلمچه به کشور عراق صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل گمرک خرمشهر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۵۶۹ تن کالا به ارزش بیش از ۵۷۱ میلیون و ۱۷۸ هزار دلار از گمرک شلمچه به مقصد کشور عراق صادر شد.
غلامرضا نیکرفتار افزود: عمده کالاهای صادراتی از مرز شلمچه به استان بصره عراق را کلینکر، ترهبار، آهن آلات و مصالح ساختمانی از جمله سنگ و سرامیک تشکیل میدهد.
او ادامه داد: ۵۸ میلیون و ۳۷۲ هزار دلار کالا به وزن ۹۰۴ هزار و ۷۵۱ تن از گمرک خرمشهر به ۲ کشور عراق و کویت صادر شده است.
نیکرفتار گفت: عمده کالاهای صادراتی از گمرک خرمشهر را کلینکر، میلگرد، هیدروکربن، سنگ و گچ، ماهی و میگو و سبزیجات تشکیل میدهند.
مدیر کل گمرک خرمشهر ادامه داد: در این مدت ۳۱۵ میلیون و ۴۹۵ هزار دلار کالا به وزن ۸۰ هزار تن از گمرک خرمشهر وارد کشور شده است.
او عمده کالاهای وارداتی را شامل لوازم یدکی خودرو، لاستیک، ماشین آلات راهسازی، اجزا و قطعات ماشین آلات راهسازی، پیچ و مهره اعلام کرد.