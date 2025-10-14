به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ وزیر راه و شهرسازی ساعتی دیگر به همراه مقامات روسی و آذربایجانی از پایانه مرزی جدید آستارا، پل رودخانه آستارا و همینطور خط آهن مشترک آستارای ایران با آستارای جمهوری آذربایجان بازدید خواهد کرد.

پایانه مرزی جدید آستارا به طول ۹۰ هزار متر مربع و مساحت ۴ هزار متر شامل ساختمان مرکزی آتشنشانی، خدمات و گیت هاست.

با افتتاح این پایانه مرزی، ظرفیت تردد ناوگان تجاری از ۵۰۰ وسیله نقلیه در روز، به ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه می‌رسد.

این طرح با ۹۵ درصد پیشرفت در حال اجراست.