مدیر عامل ساتبا گفت: ظرفیت نیروگاههای تجدید پذیر به ۲ هزار و ۵۵۵ مگاوات رسید که ۲هزارمگاوات آن خورشیدی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما محسن طرز طلب در هفتمین کنفرانس انرژی خورشیدی افزود: ۴۰۰ مگاوات نیروگاه بادی و ۱۰۰ مگاوات زیست توده و برق آبی کوچک داریم.
وی با اشاره به این که ظرفیت نیروگاههای برق آبی در ۶ ماه اول سال نسبت به زمان مشابه ۴۶ درصد افزایش یافته است گفت در ماه جاری ۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای تجدید پذیر افزایش می یابد و در ۵ ماه آینده هر ماه ۸۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای تجدید پذیر افزوده می شود.
هفتمین کنفرانس انرژی خورشیدی امروز و فردا در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو بر پاست ودر حاشیه آن نمایشگاه شرکتهای فعال در زمینه تجدید پذیر برپا شد که محصولات خود را به نمایش گذاشتند.