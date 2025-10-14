به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در جلسه بررسی موانع و مشکلات پروژه ۶۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان دورود، اظهار داشت: نباید سرعت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را به بهانه وجود موانع و مشکلات کند کرد.

عنایت اله میرزایی ادامه داد: پروژه ۶۴۸ واحدی شهرستان دورود یکی از پروژه‌های خوب و باکیفیت استان است که عملیات اجرایی آن توسط شرکت طاق گستران در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اعلام این مهم که چالش‌های مربوط به نظارت بر اجرای این پروژه برای همیشه تعیین تکلیف شد، ادامه داد: علاوه بر تحلیل پیشرفت فیزیکی پروژه در خصوص واحد‌هایی که هنوز تخصیص متقاضی نشده‌اند تبادل نظر شد.

میرزایی، عنوان کرد: ضمن بررسی آخرین وضعیت تسهیلات بانکی پروژه و آخرین آورده متقاضیان، تصمیمات مناسبی درباره گروه‌بندی متقاضیان و فازبندی پروژه اتخاذ شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کارگزار این پروژه قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) است، تصریح کرد: برای کاهش موانع و سرعت‌بخشیدن به اجرای پروژه‌ها مشکلات را در خود وزارت و معاونت‌های مربوطه پیگیری می‌کنیم.