اسامی هیئت داوران مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم، در دو بخش آقایان و بانوان، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسامی هیئت داوران چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه به میزبانی استان کردستان، به تفکیک بخش آقایان و بانوان به شرح زیر، اعلام شد.

در بخش آقایان که رشته نغمات دینی آن ۲۶ و ۲۷ مهر برگزار می‌شود، ریاست هیئت داوران را هادی آرزم، سرپرست گروه آکاپلای اهل بیت (ع) به عهده دارد و ریاست هیئت داوران حفظ ۲۰ جزء و حفظ کل نوجوانان را که ۳۰ مهر تا ۴ آبان برگزار خواهد شد، به عهده محمود لطفی‌نیا است.

همچنین عباس سلیمی؛ رئیس هیئت داوران رشته‌های قرائت ترتیل، تحقیق، حفظ کل و قرائت نوجوانان خواهد بود که این بخش با نظارت عالی سیدمحسن موسوی‌بلده از ۲۹ مهر تا ۴ آبان برگزار خواهد شد.

جدول اسامی هیئت داوران بخش آقایان این دوره از مسابقه‌ها نیز به شرح زیر است:

همچنین در بخش بانوان، ریاست هیئت داوران حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل و قرائت نوجوانان را معصومه عباسی‌نظری به عهده دارد و ناظر فنی این قسمت از رقابت بانوان به عهده زینب آقایی است. رئیس هیئت داوران دیگر رشته‌های بخش رقابتی بانوان را اعظم الوندی با نظارت فنی سمیه حاجعلی، برعهده دارند.

جدول اسامی هیئت داوران بخش بانوان چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم نیز به شرح زیر است:

گفتنی است مراسم افتتاحیه چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم شنبه ۲۶ مهر از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در شهر سنندج برگزار می‌شود.