مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از برگزاری برنامههای متنوع در دانشگاهها بهمناسبت هفته ملی سلامت روان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما. حسن آبادی گفت: هفته ملی سلامت روان از نوزدهم تا بیست و پنجم مهرماه ۱۴۰۴ با شعار «دسترسی به خدمات سلامت روان در بلایا و شرایط اضطراری» آغاز شده است.
وی افزود: به منظور گرامیداشت هفته ملی سلامت روان، برنامههای مختلفی را طراحی و اجرا خواهیم کرد. که یکی از این برنامهها برگزاری همایش تخصصی «دسترسی به خدمات سلامت روان در بحران و بلایا» بود که به میزبانی دانشگاه تهران و با همکاری وزارت بهداشت و وزارت علوم به منظور بررسی اهمیت سلامت روان در بحرانها و نقش کنشگران این حوزه در کاهش آلام جامعه، برگزار شد.
مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان به برگزاری سمپوزیوم تخصصی در دانشگاه شیراز اشاره کرد و افزود: این سمپوزیوم به نقش بحران های اجتماعی در سلامت روانی اجتماعی افراد، با محوریت مهاجرت، میپردازد و روز سه شنبه ۲۲ مهر ماه برگزار خواهد شد.
حسن آبادی در خصوص برنامه های دیگر این دفتر در هفته ملی سلامت روان تصریح کرد: از دیگر برنامه های این دفتر می توان به نمایشگاه کتاب، نوشت افزار و بازیهای فکری، مسابقه سلامت روان، اهدای پیامهای سلامت روان به همکاران سازمان، برگزاری کارگاهها و وبینارها در دانشگاههای سراسر کشور، انتشار کلیپها، پادکستها و پوسترهای مرتبط با هفته سلامت روان اشاره کرد.
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: برای کارکنان سازمان امور دانشجویان نیز برنامههای متنوعی در نظر گرفته شده است که برگزار خواهد شد.
حسنآبادی در پایان تأکید کرد: جامعه دانشگاهی و مراکز مشاوره نیز برنامههای متنوع و متعددی را در طول این هفته برگزار خواهند کرد.