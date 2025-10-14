تجلیل ازدانش آموز قزوینی، رتبه دوم مسابقات ایران دیجیتال
در مراسمی از ستایش محمودی دانشآموز قزوینی که موفق به کسب رتبه دوم در بخش هوش مصنوعی مسابقات ایران دیجیتال شده است، تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، اصغری مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم گفت: موفقیت دانشآموزان در گرو برنامهریزی، نظم کاری، ایجاد شادی و نشاط در کلاس و مدرسه و تلاش مستمر آنان است. شناسایی عوامل موفقیت، گامی ضروری برای استمرار این مسیر است.
وی افزود: علم روز، پیشران پیشرفت جامعه است و برای دستیابی به موفقیتهای علمی باید میل و انگیزه در مسیر فراگیری علوم نو (هوش مصنوعی، رباتیک، اینترنت اشیا، فناوری نانو و علوم داده) تقویت شود. آینده آموزش به درک و تسلط بر این فناوریها وابسته است.
مدیرکل آموزش و پرورش گفت: این موفقیتها حاصل همدلی، تلاش و برنامهریزی دقیق در محیطهای آموزشی است و میتواند الگویی الهامبخش برای سایر دانشآموزان استان باشد.
قزوین، رتبه اول کشور در جذب دانشآموزان برای هوش مصنوعی
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هم اعلام کرد که این استان با ثبتنام ۴۰ درصد از کل جمعیت دانشآموزی خود در دورههای آموزش هوش مصنوعی، رتبه نخست کشور را در این طرح ملی به خود اختصاص داده است.
وی افزود تاکنون حدود ۲۵ هزار دانشآموز متوسطه اول و دوم بهصورت رایگان در طرح ایران دیجیتال ثبتنام کردهاند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، این دوره آموزشی را ثمره ابتکار مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت آموزش و پرورش دانست که در قالب اپلیکیشن ایران دیجیتال در حال اجراست.
امینی با تأکید بر ضرورت آموزش هوش مصنوعی، گفت: هوش مصنوعی دیگر فقط مربوط به آینده نیست و بخش جداییناپذیر از زندگی امروز ما شده است. هدف ما این است که نسل آینده، نه فقط استفادهکننده فناوری، بلکه سازنده آن باشد.
وی افزود: بر اساس این هدف، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور تصمیم گرفته است که با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلتفرم دانشبنیان جونیورا، این فناوری آیندهساز را در قالب طرح ایران دیجیتال بهصورت کاملاً رایگان به یک میلیون دانشآموز در سطح کشور آموزش دهد.