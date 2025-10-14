پخش زنده
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد: سومین یادواره شهدای غرب خون، روایت ۲۸ شهید غریب واقعه کردستان، شب گذشته در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زارع زاده با اشاره به اینکه همزمان با این یادواره، مستند میراث شاه میر از مجموعه مستندهای قاصدکهای سرخ رونمایی و اکران شد، گفت: این مستند به روایت زندگی و ایثار دو تن از شهدای غریب واقعه کردستان، شهید سید موسی شاه میری و شهید رضا حکیمی خلیل آباد میپردازد.
وی افزود: این اثر، بخشی از مجموعه مستندهای قاصدکهای سرخ است که به بازگویی داستان شهدای گمنام و کمتر شناخته شده دفاع مقدس اختصاص دارد و برای اولین بار از تکنیک هوش مصنوعی برای بازسازی برخی از صحنههای فیلم استفاده شده است.
زارع زاده تصریح کرد: یادواره شهدای غرب خون با هدف پاسداشت مقام والای شهدای این منطقه و تبیین الگوهای ایثار و مقاومت برای نسل جوان و در مجتمع فرهنگی کربلای یزد برگزار شد.