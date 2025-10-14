جابجایی بیش از دو میلیون مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی مازندران
۲ میلیون و ۵۰ هزار مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی مازندران در ۶ ماه نخست جا به جا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران گفت: ۲ میلیون و ۵۰ هزار مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر در قالب ۴۳۵ هزار سفر جابجا شدند.
عیسی خادمی افزود: سیاست این اداره کل، جابجایی ایمن و آسان مسافران است و در این راستا نظارت مضاعفی بر نحوه عملکرد شرکتها و ناوگان عمومی انجام میشود.
او ادامه داد: فعالیت غیر مجاز سایتها و اپلیکیشنهای اینترنتی درون شهری مانند اسنپ و تبسی و... و سواری شخصی در بخش حمل و نقل بین شهری موجب بروز مشکلاتی برای هموطنان شده است.
رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران از مردم خواست با توجه به مزیتهای ناوگان حمل و نقل عمومی مانند امنیت سفر، رانندگان حرفهای، ناوگان دارای شناسنامه و کارت هوشمند برای جلوگیری از هرگونه مشکل احتمال از این ناوگان استفاده کنند
خادمی با بیان اینکه در بخش جابجایی مسافر اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: بسیاری از خدمات به مسافران مانند فروش بلیت در بستر وب به مسافرین ارائه میشود و لزوم ارتقاء ارائه خدمات با توجه به مطالبات مسافران جزو ضروریات ادامه فعالیت دراین بخش است.
رئیس اداره حمل و نقل مسافر استان گفت: در شبکه حملونقل زمینی، شرکتهای مسافربری، رانندگان اتوبوس و خدمه سفر در قبال مسافران مسئولیت دارند و موظف به رعایت قوانین و مقررات حمل و نقل هستند.
در مازندران ۲۲۵ شرکت حمل و نقلی در بخش مسافر فعالیت دارند و مسافران میتوانند هرگونه انتقاد و شکایت خود از شرکتها و پایانههای مسافربری و یا رانندگان حوزه حمل و نقل مسافر بین شهری را از طریق سامانه ۱۴۱ به این اداره کل اطلاع دهند تا پیگیری شود