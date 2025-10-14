پخش زنده
رئیس اداره استاندارد مهاباد گفت: در ششماهه اول سال جاری، ۱۲۵ اخطار در حوزههایی همچون کیفیت، برچسبگذاری و شرایط کاربرد علامت استاندارد صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره استاندارد مهاباد که شهرهای جنوب آذربایجان غربی را نیز تحت پوشش نظارتی خود دارد، با ارتقای ضریب نفوذ استاندارد به ۱۰۰ درصد، نقش مهمی در تضمین کیفیت کالاها و خدمات ایفا میکند.
شریفی، رئیس اداره استاندارد مهاباد، با اعلام این خبر گفت: هماکنون ۲۲۰ واحد تولیدی و خدماتی در این منطقه دارای حداقل یک پروانه کاربرد علامت استاندارد هستند که بیش از ۶۰ درصد واحدهای فعال و غیرفعال حوزه تحت نظارت را شامل میشود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ افزود: در این مدت، ۱۲۵ مورد اخطار در زمینههای مختلفی، چون عدول از شرایط اولیه، کنترل کیفیت، برچسبگذاری، و بهبود کیفی فرآوردهها و خدمات صادر شده است.
شریفی ادامه داد: همچنین طی این بازه، ۴۰ پروانه استاندارد جدید صادر یا تمدید شده و ۶۰۰ مورد بازرسی فنی، ۴۰ مورد بازرسی خدمات، ۳۴۰ نمونهبرداری، و ۴۶۶ آزمون تصدیق نازل سوخت مایع بهصورت غیرمستقیم و با همکاری شرکتهای بازرسی تایید صلاحیتشده انجام گرفته است.
رئیس اداره استاندارد مهاباد ارتقای استانداردسازی را گامی اساسی برای توسعه اقتصادی و افزایش رقابتپذیری محصولات در بازارهای داخلی و خارجی دانست و بر ادامه روند نظارت و ارتقای کیفیت تاکید کرد.
شایان ذکر است، هفته استاندارد در کشورمان از ۱۹ تا ۲۵ مهر تعیین شده است. سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) شعار روز جهانی استاندارد سال ۲۰۲۵ میلادی را چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ مشارکت برای تحقق اهداف انتخاب کرده است.