«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا ، پس از ورود به قاهره برای شرکت در اجلاس بینالمللی شرمالشیخ، برخوردی با رئیس جمهور مصر کرد که بازتاب گستردهای در رسانههای عربی و شبکههای اجتماعی پیدا کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از معاریو ، در ویدئوی منتشر شده از آغاز نشست، «عبدالفتاح السیسی» ، رئیس جمهور مصر، دست خود را برای دست دادن با ترامپ دراز میکند، اما رئیس جمهور آمریکا بیاعتنایی کرده و در مقابل دوربینها پشت به او میکند. این رفتار شرمآور و تحقیرآمیز در چند ثانیه به صدر ترندهای عربی و اسلامی رسید.
کاربران شبکههای اجتماعی در جهان عرب و اسلام با انتشار دوباره این صحنه، ویدئو را به نشانه «بیاعتنایی آشکار واشنگتن به قاهره» دانستند. برخی از آن با لحن طنز یاد کردند و یکی از کاربران فارسیزبان به نام «شاهین » نوشت: «ترامپ جلوی دوربین به سیسی درس عبرت داد.»
رسانههای اسرائیلی نیز گزارش دادند که این صحنه در حاشیهی حضور پرتنش رهبران منطقه در اجلاس ثبت شده و به گفته تحلیلگران، ممکن است نشانهای از سردی روابط شخصی میان دو رهبر باشد.