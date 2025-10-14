جوان مرگ مغزی مشهدی، نجات بخش ۲ بیمار نیازمند عضو
اهدای قرنیههای جوان مشهدی مرگ مغزی، بینایی را به چشمان دو بیمار نیازمند عضو هدیه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و چهل و هفتمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم «ایمان لسانی»، ۳۳ ساله، معرفی شده از بیمارستان شهید هاشمینژاد مشهد پس از تایید مرگ مغزی و کسب رضایت خانوادهاش، در بیمارستان منتصریه این شهر زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: قرنیههای زنده یاد لسانی برای پیوند به دو نفر در بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.
واحد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شمالشرق کشور را زیر پوشش دارد، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.