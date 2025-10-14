به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: استادان خوشنویسی در این برنامه هنری به صورت فی البداهه، کار زیبای کتابت را انجام دادند و آثار فاخری کتابت شد.

حجت الاسلام دانشی ادامه داد: این آثار در نمایشگاه خوشنویسی به معرض دید عموم قرار می‌گیرد. همزمان با این رویداد در شهرستان‌های استان نیز شاهد برنامه‌های مشابهی خواهیم بود.

وی اظهار داشت: این رویداد با عنوان «ایران من، ایران جان» و با هدف ایجاد زمینه‌ای برای بروز استعداد‌های خوشنویسی و نمایش آنها در نمایشگاه‌ها برگزار شد.