به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین علی ملانوری، در حکمی «سید شاکر موسوی نسب» را به عنوان سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان خوزستان منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

برادر ارجمند جناب آقای سید شاکر موسوی نسب

نظر به تعهد و سوابق جنابعالی، و با توجه به استعفای مدیر محترم استان و هماهنگی انجام شده با مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با عنایت به ضرورت تداوم فعالیت‌های ستاد در استان خوزستان، بدین‌وسیله تا تعیین مدیر جدید، به عنوان سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان خوزستان منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و همراهی همکاران محترم ستاد، در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

همچنین رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با ارسال پیامی از خدمات ارزنده حجت الاسلام والمسلمین «قاسم سمیری» سرپرست قبلی ستاد هماهنگی کانون‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان خوزستان تقدیر و برای ایشان آرزوی توفیق در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرد.