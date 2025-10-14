پخش زنده
بنیاد ملی علم ایران، حمایتهای این بنیاد را از طرحهای پژوهشی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به منظور تحقق مأموریتهای بنیاد ملی علم ایران (INSF)، سقف حمایت از طرح پژوهشی عادی مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و در صورت همکاری بینالمللی ۴۲۰ میلیون تومان، پسادکتری برای مدت یک سال مبلغ ۲۸۸ میلیون تومان و گرنت آن تا ۱۲۰ میلیون تومان است.
همچنین از رسالههای دکتری برای مدت دوسال و به مبلغ ۲۸۸ میلیون تومان و گرنت تا ۶۰ میلیون تومان حمایت میشود. در مورد طرحهای رساله دکتری و پسادکتری با موضوعات نظری، موارد حقوق به صورت کامل پرداخت میشود و هزینه گرنت پرداخت نمیشود.
پژوهشگران میتوانند با مراجعه به جدول سقف مبالغ حمایت بنیاد ملی علم ایران برای انواع طرحها از ابتدای سال ۱۴۰۴ از جزئیات سایر مبالغ حمایتی بنیاد ملی علم ایران مطلع شوند.
۱ در مورد پایاننامه کارشناسی ارشد با موضوعات نظری، موارد حقوق به صورت کامل پرداخت میشود و هزینه گرنت پرداخت نمیشود.
۲ در مورد طرحهای رساله دکتری با موضوعات نظری، موارد حقوق به صورت کامل پرداخت میشود و هزینه گرنت پرداخت نمیشود.
با توجه به مصوبه شورای علمی مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۳ مبنی بر حمایت از رسالههای دکتری در ۷ حوزه «هوش مصنوعی، کوانتوم، امنیت سایبری، انرژیهای تجدید پذیر، میکروالکترونیک، پلاسما و کرایوژنیک»
رقم حمایت در سال ۱۴۰۴ به این شرح است:
حقالزحمه دانشجو: تا ۴۰۰ میلیون تومان (۲ سال)
هزینه گرنت: تا ۱۰۰ میلیون تومان (۲ سال)
۳ در مورد طرحهای پسادکتری با موضوعات نظری، موارد حقوق به صورت کامل پرداخت میشود و هزینه گرنت پرداخت نمیشود.
طرحهای پسادکتری در صورت تأیید گزارش پیشرفت طرح به میزان ۱۰۰ درصد توسط ناظر، با درخواست پژوهشگر پسادکتری و مسئول طرح و تأیید کارگروه قابل تمدید به مدت یکسال (با پرداخت اعتبار سال دوم) است این حمایت معادل حقوق استادیار پایه یک دانشگاه تهران برای یک سال است که در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۸۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
۴ تبصره: در مورد طرحهایی که کار آزمایشگاهی یا مطالعه میدانی یا خدمات محاسباتی دارند، تا ۲۰ درصد هزینه طرح قابل تبدیل به حقالتحقیق است، این رقم شامل هزینه نیروی انسانی پژوهشگر اصلی و همکاران هیاتعلمی است. مشروط بر اینکه حقالتحقیق ماهیانه پژوهشگر اصلی بسته به مرتبه پژوهشگر اصلی ماهانه از ۱۵ درصد حکم استادیار پایه ۵، دانشیار پایه ۱۵ و استاد پایه ۲۵ بیشتر نشود.
در مورد پژوهشیهای نظری (کار آزمایشگاهی، خدمات محاسباتی یا کار میدانی ندارند)، سقف حمایتی معادل ۵۰ درصد مبلغ مندرج در جدول خواهد بود. حقالتحقیق پژوهشگر اصلی در این طرحها تا ۳۵ درصد سقف بودجه طرح قابل تخصیص است.
۵ صاحبان گرنت پژوهشی میتوانند در مدت اجرای طرح، یک نفر پژوهشگر پسادکتری و یک نفر دانشجوی دکتری در تیم علمی خود داشته باشند.
با تأیید کارگروه کرسی و گرنت از پژوهشگر پسادکتری یا دانشجوی رساله دکتری این طرحها به صورت مجزا مطابق ضوابط بنیاد ملی علم حمایت مالی به عمل میآید. (این هزینه مستقل از هزینه گرنت است.)
۶ در مورد مبلغ حمایتی مربوط به کرسیهای نظری، مقرر شد این مبلغ معادل کرسیهای غیرنظری بوده، لیکن لازم است هزینه، بابت شرکت در سفرهای علمی بینالمللی و برگزاری همایشهای بینالمللی استفاده شود.
صاحبان کرسی پژوهشی میتوانند در هر سال از مدت اجرای طرح، ۲ نفر پژوهشگر پسادکتری و ۲ نفر دانشجوی دکتری در تیم علمی خود داشته باشند.
با تأیید کارگروه کرسی و گرنت از پژوهشگران پسادکتری یا دانشجویان رساله دکتری این طرحها به صورت مجزا مطابق ضوابط بنیاد حمایت مالی به عمل میآید. (این هزینه مستقل از هزینه کرسی است.)