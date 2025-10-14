به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ وحید صباغ گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۹ هزار تن وش پنبه برداشت شود و سطح کشت پنبه در استان امسال با توجه به خشکسالی و کاهش بارندگی، ۱۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی افزود: سال گذشته کشاورزان استان هشت هزار و ۵۵۰ هکتار از مزارع خود را به پنبه اختصاص داده بودند و حدود ۲۵ هزار تن وش پنبه برداشت شد.

صباغ تصریح کرد: خراسان شمالی در تولید پنبه و وش پنبه رتبه پنجم کشور را دارد و بیشترین سطح زیر کشت پنبه مربوط به شهرستان‌های مانه، سملقان، اسفراین و جاجرم است و متوسط برداشت وش پنبه در استان حدود سه تن در هر هکتار برآورد می‌شود.

وی افزود: کشاورزان محصولات خود را در قالب کشاورزی قراردادی به هشت کارخانه پنبه پاک‌کنی فعال در شهرستان‌های مانه، سملقان، بجنورد و اسفراین تحویل می‌دهند تا علاوه بر تضمین فروش، از حمایت‌های صنایع در کاشت، داشت و برداشت بهره‌مند شوند.