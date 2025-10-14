کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری تفاهم‌نامه‌ی همکاری با اداره کل زندان‌های استان منعقد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل کانون استان از انعقاد تفاهم‌نامه‌ی همکاری با اداره کل زندان‌های استان خبر داد و گفت: در این تفاهم‌نامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری اداره کل زندان‌ها برنامه‌های فرهنگی هنری را در محل کانون اصلاح و تربیت جهت نوجوانان حاضر در این مجموعه اجرا کند.

روح الله واحد گفت: برگزاری کارگاه‌ها و ویژه‌برنامه‌ها و اردو‌های علمی برای مددجویان کانون اصلاح و تربیت و همچنین خانواده‌های تمامی زندانیان از جمله‌ی این برنامه‌هاست.

وی گفت: در این تفاهم‌نامه به برگزاری ویژه برنامه‌هایی برای خانواده‌های کارکنان زندانیان نیز پرداخته شده است.

روح الله واحد هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه را خدمت رسانی بهتر و ایجاد روحیه‌ی نشاط و شادابی در خانواده‌های زندانیان و همینطور نوجوانانی که در کانون اصلاح و تربیت هستند عنوان کرد.