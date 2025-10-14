به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رسانه‌های فرانسوی به نقل از منابع قضائی فرانسه اعلام کردند که تاریخ آغاز حبس نیکلا سارکوزی که در پرونده دریافت حمایت مالی از دولت وقت لیبی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ میلادی گناهکار و مستحق حبس شناخته شده بود، ۲۱ اکتبر اعلام شده و قرار است این دوران را در زندان لا سانته پاریس بگذراند.

سارکوزی دیروز در دفتر دادستانی مالی فرانسه که برای اعلام زمان و مکان اجرای حکمش به آنجا احضار شده بود، حاضر شد و در کمتر از یک ساعت محل را بدون سخن گفتن با خبرنگاران و یا اعلام بیانیه ترک کرد.

دادگاه جنایی پاریس در ۲۵ سپتامبر (۳ مهر ماه)، رئیس جمهوری اسبق را به جرم توطئه جنایی به دلیل اجازه دادن به نزدیک‌ترین همکارانش برای جلب حمایت معمر قذافی از لیبی با هدف تأمین مالی غیرقانونی تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری او در سال ۲۰۰۷، مجرم شناخت.

اگرچه سارکوزی به این حکم اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر دارد، اما به دلیل صدور قرار بازداشت موقت با تاکید بر «اجرای فوری حکم» به زندان خواهد رفت. دادگاه این حکم را به دلیل آنچه «جدی بودن استثنایی جرایم» ارتکابی یک مسئول سیاسی که در آن زمان به دنبال کسب بالاترین مقام در کشور بوده، صادر کرده است.

پیشتر رسانه‌های فرانسوی پیش‌بینی کرده بودند سارکوزی به دلایل امنیتی از سایر زندانیان جدا می‌شود و احتمالا به یکی از دو زندان «لاسانته» در پاریس یا «فلوری- مروژی» در اِسون منتقل خواهد شد که بخشی «انفرادی» برای «تضمین امنیت رئیس جمهوری» را دارا هستند.

بر اساس یک نظرسنجی که به سفارش شبکه خبری «ب. اف.‌ام» صورت گرفته است، ۶۱ درصد فرانسویان حکم صادر شده برای سارکوزی را «عادلانه» ارزیابی می‌کنند. در این نظرسنجی با جامعه آماری یک هزار و ۲ نفر، ۳۸ درصد حکم را «ناعادلانه» خواندند.

شبکه خبری «فرانس ۲۴» در گزارشی از دیگر پرونده‌های قضائی سارکوزی نوشت: وی پیشتر به دلیل محکومیت قطعی به یک سال حبس تعزیری به اتهام فساد و سوءاستفاده از نفوذ در پرونده‌ای موسوم به «بیسموت» به استفاده از دستبند الکترونیکی محکوم شد که در این مورد به دیوان اروپایی حقوق بشر درخواست بازنگری داد.

علاوه بر این، او در تاریخ ۲۶ نوامبر (۵ آذر) تصمیم دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع قضایی فرانسه، را در مورد درخواست تجدیدنظر خود در پرونده «بیگمالیون» دریافت خواهد کرد که در حال حاضر اجرای حکم صادره علیه او در این پرونده را به حالت تعلیق درآورده است. این پرونده به تأمین مالی کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری او در سال ۲۰۱۲ مربوط می‌شود که در رقابت با فرانسوا اولاند، سوسیالیست، شکست خورد. در این پرونده، او در دادگاه تجدیدنظر به یک سال زندان محکوم شده است که شش ماه آن تعزیری است. در صورت رد درخواست تجدیدنظر، این تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی ۲۰۱۲ دومین محکومیت کیفری قطعی در پرونده قضایی او خواهد بود.

روزنامه «لو فیگارو» پیشتر گزارش داده بود که نیکلا سارکوزی روز چهارشنبه «مهمانی خداحافظی» با دوستانش را برگزار کرد. در این گردهمایی بیش از یکصد تن از نزدیکان وی از مقامات سابق الیزه تا برخی دوستان حضور داشتند.

وی در این میهمانی با اشاره به نمونه‌هایی در تاریخ فرانسه مربوط به جعل و پرونده سازی که بازتاب گسترده در آثار ادبی فرانسوی نیز داشته است، گفت: ماجرای دریفوس با یک جعل آغاز شد! ماجرای کنت مونت کریستو با یک جعل شروع شد! هر بار، حقیقت در نهایت همیشه پیروز می‌شود، فقط مساله زمان مطرح است.

وی همچنین گفت: هنوز پایان ماجرا نوشته نشده است.