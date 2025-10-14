به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: درپی شدت فزاینده آلاینده‌های گردوغبار در کلانشهر مشهد، این هشدار برای روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۲ و ۲۳ مهرماه) صادر شد.

مهدی یزدان‌جو افزود: به‌دنبال افزایش آلاینده‌های گرد و غبار در مشهد، هواشناسی خراسان رضوی از ابتدای این هفته، دو بار هشدار سطح نارنجی صادر کرده است و توصیه می‌شود شهروندان علاوه بر رعایت حفاظت فردی و استفاده از ماسک، با محدود کردن یا حذف تردد‌های غیرضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی از درگیر شدن با پیامد‌های پدیده گرد و غبار پیشگیری کنند.

وی اضافه کرد: کارگروه اضطراری آلودگی هوای استان نیز در ظهر امروز، سه شنبه برگزار می‌شود و در خصوص نحوه فعالیت‌های آموزشی و اداری تصمیم‌گیری می‌کند که مراتب به مردم اطلاع داده می‌شود.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: در این شرایط افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند.

یزدان‌جو تاکید کرد: شهروندان در مشهد باید از پیاده‌روی و ورزش‌های عمومی در فضای باز خودداری و امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.

وی ادامه داد: در صورت تداوم این وضعیت در خصوص نحوه فعالیت در روز‌های آینده ستاد بحران استانداری تصمیم گیری خواهد کرد.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی همچنین از همه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های فعال در مشهد درخواست کرد تا با اطلاع‌رسانی مناسب زمینه مشارکت عمومی در کاهش تردد‌ها و رعایت هشدار‌های خود مراقبتی را فراهم کنند.

کیفیت هوای کلانشهر مشهد، امروز در بیست و دومین روز مهر ماه ۱۴۰۴ برای هشتمین روز پیاپی آلوده است و در شرایط «ناسالم» برای همه افراد قرار دارد.