با اقدامات پیشگیرانه و واکسیناسیون به‌موقع، تلفات دامی در شهرستان کلات نسبت به پارسال کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کلات گفت: بیش از ۳۵۹ هزار رأس دام سبک بومی، حدود ۴۰ هزار رأس دام عشایری و بیش از سه هزار و پانصد رأس دام سنگین در شهرستان کلات وجود دارد که حدود پنج درصد از جمعیت دامی استان را شامل می‌شود.

کبیری افزود:امسال هیچ موردی از بیماری تب برفکی گزارش نشده و میزان تلفات دامی نیز نسبت به پارسال کاهش داشته است.

وی گفت: بیماری‌هایی از جمله آگالاکسی و در موارد محدودی آبله دامی از مهم‌ترین بیماری‌های گزارش‌شده امسال بود که با اقدامات پیشگیرانه و واکسیناسیون به‌موقع کنترل شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کلات گفت: واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی سالیانه در دو نوبت، شهریور و مهر و نیز در بهمن و اسفند ماه انجام می‌شود و میزان پوشش آن بیش از ۹۰ درصد جمعیت دامی شهرستان است.

کبیری با اشاره به اهمیت آموزش دامداران گفت: تاکنون بیش از ۶۲۶ نفر از دامداران در دوره‌های آموزشی شرکت کرده‌اند و کانال مجازی آموزش دامداران نیز برای اطلاع‌رسانی بهداشتی و قرنطینه‌ای فعال است.

وی با بیان اینکه شهرستان کلات با وجود جمعیت بالای دامی با کمبود نیرو و تجهیزات مواجه است افزود: «در حال حاضر تنها دو خودروی عملیاتی و چهار واکسیناتور فعال در سطح شهرستان مشغول خدمت هستند، اما خدمات دامپزشکی حتی در مناطق مرزی نیز بدون وقفه ادامه دارد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کلات گفت: با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی، طرح کنترل ورود و خروج دام در مبادی شهرستان به‌زودی اجرا می‌شود تا از انتقال احتمالی بیماری‌ها جلوگیری شود.