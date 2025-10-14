پخش زنده
مدیرکل بیمارستان شفاء غزه گفت: اسرای فلسطینی آزاد شده از نظر سلامتی بسیار در وضعیت بدی هستند و برخی از آنها در زندانهای رژیم صهیونیستی نقص عضو شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد ابوسلمیه، مدیرکل مجتمع پزشکی شفاء در نوار غزه در اظهاراتی تاکید کرد: اسرای فلسطینی که اخیرا آزاد شدند، وضعیت بهداشتی و روانی بسیار بدی دارند و آثار شکنجه بر روی آنها باقی مانده و به دلیل قصور پزشکی در زندان ها، برخی از آنها نقص عضو شدهاند.
وی با بیان اینکه اغلب اسرا طی جنگ مجروح شده بودند و هیچ گونه خدمات درمانی و پزشکی دریافت نکردند، تصریح کرد: تعداد زیادی از پزشکان فلسطینی در زندانهای رژیم اشغالگر هستند که همین امر باعث گسترش بحران پزشکی در نوار غزه شده است.
ابوسلمیه افزود: در سایه کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی و فروپاشی تقریبا کامل بخش درمانی، مشکلات بیمارستانهای غزه همچنان پابرجا است. نوار غزه نیازمند کارونهای کمک پزشکی است به گونهای که قطع نشود تا باقی مانده بخشهای درمانی حفظ شود.
مدیرکل مجتمع پزشکی شفا خاطرنشان کرد: بیماران قلب و سرطان چند ماهی است که هیچ گونه خدمات درمانی دریافت نکردند، زیرا ارائه خدمات تخصصی متوقف شده است. این امر جان آنها را به خطر میاندازد و آنها را با مرگ تدریجی رو به رو خواهد کرد. از جامعه بین المللی میخواهیم که به طور فوری وارد عمل شده و بخش درمانی را از فروپاشی کامل نجات دهد.
این درحالی است که فیلیپ لازارینی کمیسر عالی آژانس امداد و کاریابی پناهندگان فلسطینی (آنروا) دوشنبه شب بر لزوم ورود کمکهای بشردوستانه به غزه بهطور وسیع تأکید کرد.