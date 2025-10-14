پخش زنده
روستای شفیعآباد از توابع بخش شهداد کرمان، در تاریخ ۲۴ مهر بهعنوان یکی از روستاهای واجد ارزش جهانی معرفی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،روستای شفیعآباد از توابع بخش شهداد کرمان، یکی از کهنترین سکونتگاههای انسانی در حاشیه کویر لوت است که بهزودی در تاریخ ۲۴ مهر بهعنوان یکی از روستاهای واجد ارزش جهانی معرفی خواهد شد.
به گفته حجت ابراهیمی زاده کارشناس معاونت گردشگری اداره کل کرمان ، این روستا با بافت خشتی، کوچههای باریک، قلعه قاجاری و نخلستانهای کهن، نمونهای شاخص از معماری و زیست پایدار در اقلیم خشک و کویری ایران بهشمار میرود.
شفیعآباد در نزدیکی کلوتهای شهداد، یعنی شگفتانگیزترین پدیدههای طبیعی کویر لوت، قرار گرفته و چشمانداز منحصربهفردی از تلاقی زندگی انسانی و طبیعت کویری را پیشروی بازدیدکنندگان میگذارد.
قلعه تاریخی شفیعآباد که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده، قلب فرهنگی روستا را شکل داده و روایتگر حضور انسان در دل بیابان طی بیش از دو قرن است.
مردم روستا با بهرهگیری از شیوههای سنتی مدیریت آب و قنات، کشت نخل و استفاده از مصالح بومی، الگوی پایداری در زیست کویری را ارائه کردهاند.
بر اساس اعلام ادارهکل میراث فرهنگی کرمان، پرونده ثبت جهانی این روستا با محوریت «زیست پایدار در دل کویر» آماده و برای بررسی نهایی ارسال شده است.
ثبت جهانی شفیعآباد، علاوه بر حفاظت از میراث تاریخی، زمینهساز رونق بومگردی و اشتغال پایدار برای ساکنان محلی خواهد بود.
کارشناسان معتقدند ثبت این روستا میتواند نگاه جهانی به منطقه کویر لوت را تقویت کرده و جایگاه کرمان را در نقشه گردشگری جهان ارتقا دهد.
مراسم رسمی معرفی شفیعآباد بهعنوان روستای واجد ارزش جهانی، با حضور مسئولان ملی و بینالمللی، در روز ۲۴ مهرماه در کشور چین برگزار خواهد شد.