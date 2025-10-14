فرمانده قرارگاه پشتیبانی نیروی هوایی ارتش گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه ثابت شد اتحاد و همدلی مردم و نیرو‌های مسلح دشمن را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم خلبان حافظ زارع در مراسم استقبال از کارکنان جدید، قرارگاه پشتیبانی نیروی هوایی ارتش را یگانی حساس و تأثیرگذار دانست و گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه ثابت شد اتحاد و همدلی مردم و نیروهای مسلح دشمن را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد.

فرمانده قرارگاه پشتیبانی نیروی هوایی ارتش از قرارگاه سربازی شهید شجاعی بازدید کرد و در جمع سربازان این قرارگاه با اشاره به رهنمودهای رهبر انقلاب، نسل جوان را گره‌گشای دوران‌های سخت و دشوار دانست و تاکید کرد: افزایش توان رزمی، دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی و همچنین رعایت اصول حفاظت اطلاعات از جمله مواردی است که سربازان باید در دوران خدمت و پس از آن مورد توجه قرار دهند.