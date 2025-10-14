به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ چهل و چهار سال پیش با اقبال شگفت آور مردم به آیت الله خامنه ای، ۹۵درصد از آراء سومین رئیس جمهور ایران اختصاص یافت. آغاز ریاست جمهوری اش همزمان شده بود با یک سالگی جنگ تحمیلی و شرایط داخلی هم چندان مساعد نبود و ترور مسئولان از اتفاقات پرتکرار آن روزها بود.

قبول مسئولیت در چنین شرایطی بیشتر از هر چیز، به شجاعت، فداکاری و ایثار نیاز داشت. او با تمام توان در مقابل مشکلات ایستاد تا ایران پس از انقلاب اسلامی را سروسامان دهد. عدالت سرلوحه اقدامات او در دوران ریاست جمهوری اش بود.

پس از رحلت امام خمینی (ره) با اصرار خبرگان بار مسئولیت رهبری انقلاب را بر روی دوش مردی گذاشته شد که سالها در سخت ترین لحظه ها ایستاده بود. ایشان با همان روحیه و با همان صلابت رهبری انقلاب را برعهده گرفتند و تا به امروز ایران اسلامی را در مسیر عزت و استقلال راهبری کردند.

به همین مناسبت مستندی تهیه شده است که می توانید در ادامه مشاهده کنید.