به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و با استقرار شرایط پایدار جوی بر استان تا اواخر هفته جاری شاهد جوی نسبتا آرام و بدون بارندگی در استان خواهیم بود که در ساعات بعد از ظهر با وزش باد همراه خواهد شد.

از نظر دمایی نیز با خروج سامانه و ریزش هوای سرد به منطقه صبح امروز با افت محسوس دما‌های کمینه در استان مواجه بودیم که تا پایان هفته تغییرات دمایی در استان محسوس نخواهد بود.

با این توصیف شرایط جوی استان صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر با وزش باد پیش بینی می‌شود.