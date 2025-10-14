پخش زنده
نظامیان صهیونیست در راستای تداوم اقدامات سرکوبگرانه خود علیه فلسطینیان به مناطق مختلف کرانه باختری یورش برده و درباره برپایی هرگونه جشن و شادی به خانوادههای اسرای آزاد شده فلسطینی هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نظامیان رژیم صهیونیستی امروز به مناطقی از کرانه باختری حمله ور شدند و این به فاصله چند ساعت پس از تکمیل روند تبادل صدها اسیر فلسطینی در چارچوب توافق مبادله اسرا و پایان جنگ غزه رخ داد.
منابع فلسطینی از حمله نظامیان اشغالگر به مناطقی از شهر نابلس از جمله اردوگاههای «عسکر الجدید» و «بلاطه» در شرق این شهر، شهر «طوباس» و شهرک «طمون» در جنوب کرانه باختری خبر دادند.
شهر «قلقیلیه» و منطقه بازار در مرکز این شهر و محله «شریم» هم از حملات نظامیان اشغالگر در امان نماند.
در حالی که کرانه باختری روز دوشنبه شاهد استقبال شماری از اسیران آزاد شده در چارچوب توافق آتش بس غزه بود، نظامیان صهیونیست به منازل شماری از اسیران آزاد شده یورش برده و به خانوادههای آنها درباره برپایی هرگونه مراسم جشن و شادی هشدار دادند.