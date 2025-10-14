پخش زنده

هنرمند چهارمحال و بختیاری آثار چهارمین سوگوار ملی «پایتخت موکبها» را قضاوت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،احمد تاجی هنرمند عکاس استان به عنوان داور چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکبها، آثار ارسالی به این رویداد هنری را قضاوت میکند.
دبیرخانه چهارمین سوگواره ملی «پایتخت موکبها» پس از اعلام دریافت نزدیک به چهار هزار اثر در بخشهای تخصصی این رویداد هنری، فهرست هیات داوران این سوگواره را منتشر کرد که در این بین نام احمد تاجی هنرمند هماستانی نیز قرار گرفته است.
این رویداد هنری که با هدف پاسداشت فرهنگ اربعین و خدمت عاشقانه، ثبت تاریخ شفاهی و تصویری موکبها و همچنین تقویت همبستگی ملی و بینالمللی در محور مقاومت برگزار میشود شامل بخشهای مختلفی همچون فیلم، عکس، روایتنویسی، پوستر و فعالیتهای مردمی است که احمد تاجی در بخش عکس به همراه کمالالدین شاهرخ و امیرعلی جوادیان، آثار دریافتی در بخش عکس را داوری خواهد کرد.
شرکت در نمایشگاه گروهی عکس با موضوع آیینها در شعر رن فرانسه در سال ۲۰۲۴، کسب مقام سوم جشنواره بینالمللی عکس پاریس در بخش محیط زیست و گردشگری در سال ۲۰۲۳، شرکت در نمایشگاه گروهی عکس با موضوع اقلیم و پوشش محلی در فرانسه به سال ۲۰۲۱، برگزاری نمایشگاه گروهی عکس بانوان در کشور هنگ کنگ در سال ۲۰۲۰، برگزیده سوم جشنواره بینالمللی عکس میراث فرهنگی ناملموس ایران در سال ۲۰۱۹، کسب مقام سوم جشنواره بینالمللی عکس گریترلین آمریکا در سال ۲۰۱۵ و برگزاری نمایشگاه انفرادی در کشور گرجستان در سال ۲۰۱۵ از جمله افتخارات هنری تاجی در عرصه بینالمللی است.
چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکبها به میزبانی خوزستان برگزار میشود.