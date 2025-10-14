پخش زنده
به زودی سازمان فضای مجازی بسیج از سازمان بسیج رسانه تفکیک خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول سازمان فضای مجازی بسیج سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی گفت: در راستای تخصصیتر شدن فعالیتها و خدمات سازمان فضای مجازی بسیج به فعالان این عرصه در استان، به زودی این سازمان از سازمان بسیج رسانه تفکیک خواهد شد.
سجاد رضایی افزود: تاکنون سازمان بسیج رسانه و سازمان فضای مجازی بسیج به طور مشترک فعالیت داشتهاند که با این اتفاق این دو سازمان از یکدیگر تفکیک شده و به صورت تخصصیتر به ادامه فعالیت خواهند پرداخت.
وی گفت: هدف از این تفکیک، تمرکز بیشتر بر مأموریتهای تخصصی هر سازمان و ارتقای کیفیت فعالیتها در حوزههای رسانهای و فضای مجازی است.
مسئول سازمان فضای مجازی بسیج سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی با بیان اینکه فضای مجازی امروز نقش تعیینکنندهای در جنگ نرم و جریانسازی فرهنگی دارد، گفت: سازمان فضای مجازی بسیج استان تلاش دارد با جذب و ساماندهی نیروهای خلاق، متعهد و متخصص در این عرصه، گامهای مؤثری در جهت تولید محتوای سالم، امیدآفرین و انقلابی بردارد.
رضایی افزود: در آینده نزدیک شاهد راهاندازی کارگروههای تخصصی در زمینههای مختلف از جمله سواد رسانهای، تولید محتوای دیجیتال، بازیسازی، و تحلیل دادههای فضای مجازی خواهیم بود تا بستر لازم برای فعالیت جوانان مستعد استان فراهم شود.
وی همچنین به اهمیت همافزایی میان نهادهای فرهنگی و رسانهای استان اشاره کرد و گفت: با تفکیک این دو سازمان، همکاری و هماهنگی میان بسیج رسانه و بسیج فضای مجازی افزایش مییابد و هر یک میتوانند در حوزه مأموریتی خود با قدرت بیشتری عمل کنند.
مسئول سازمان فضای مجازی بسیج سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی از فعالان فضای مجازی استان خواست تا با همکاری با این سازمان، نقش خود را در تبیین حقایق در فضای مجازی، مقابله با شایعات و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی ایفا کنند.