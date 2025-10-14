هفتمین جلسه مستقیم جام جم، با هدف گفتگوی بی واسطه مدیران رسانه ملی با مخاطبان روی خط ۱۶۲، با حضور معاون و مدیران معاونت امور استان‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم، مخاطبان با تماس‌های خود پیشنهاد‌ها و انتقاد‌های خود را از پخش برنامه‌های مراکز استان‌ها اعلام کردند.

از جمله نکات مورد توجه مخاطبان، برگزاری رویداد ملی «ایران جان» بود. رویدادی که به معرفی ظرفیت‌های استان‌های مختلف کشور و پیگیری و بیان چالش‌های آنها می‌پردازد.

رویداد «ایران جان»، تاکنون به استان‌های خوزستان، ایلام، اصفهان پرداخته و این روز‌ها در چهارمین مقصد خود استان فارس است. این رویداد از ۱۹ مهر آغاز شده است و تا ۲۵ مهر ادامه دارد و در این ایام ظرفیت‌های رسانه ملی در معاونت برون مرزی، استانی و سراسری به رویداد «ایران جان - فارس ایران»، اختصاص خواهد داشت.