به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عملیات اجرایی مجموعه چندمنظوره ورزشی و رفاهی شهرداری اردبیل (شامل استخر سرپوشیده، زمین چمن مصنوعی و خوابگاه) در آیینی با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی آغاز شد.

شهردار اردبیل در این آیین در محوطه مجموعه یادگار امام (ره) در شهرک زرناس گفت: این پروژه‌ها در مجموع به متراژ ۲ هزار و ۵۰۷ و با اعتبار یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال شامل استخر سرپوشیده با مساحت یک هزار و ۲۰۰ مترمربع، خوابگاه به مساحت ۳۵۰ مترمربع و زمین چمن مصنوعی فوتبال در ابعاد ۱۰۰ متر در ۶۵ متر ساخته خواهد شد.

محمود صفری با تاکید بر تلاش‌ها برای بهره‌برداری از این پروژه‌ها در یک سال آینده افزود: پروژه استخر شهرداری اردبیل سال‌ها مانده و در نهایت نیز زمین آن در دوره‌های پیشین مدیریت شهری فروخته شده بود که در این دوره دست به دست هم دادیم تا مجموعه‌ای برای استفاده عموم کلنگ‌زنی شود.

وی همچنین از آماده‌سازی پروژه گل و گیاه میراشرف و افتتاح در مجموع ۶ پروژه در روز‌های آینده خبر داد و بیان کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح و بازگشایی نیایش هم که با محاسبه هزینه تملک آن به نزدیک سه هزار میلیارد ریال می‌رسد نیز به‌زودی افتتاح می‌شود و در پی آن ۶ شهرک واقع در آن محدود از بن‌بست خارج خواهد شد.

جلال آفاقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل هم گفت: در زمان خدمتگزاری جناب آقای صفری در جایگاه شهردار اردبیل، اقدامات بسیار قابل توجه و مهمی در حوزه‌های مختلف عمرانی همچون پل‌های شهری انجام شده و یا در دستور کار بوده که این اقدامات در طی یک دهه اخیر بی‌سابقه است.

️وی با بیان اینکه مسئله ورزش یک امر مهم و اساسی برای هر جامعه شهری است، افزود: یکی از قابلیت‌های ویژه ورزش، تخلیه انرژی جوانان است که این امر در کاهش آسیب‌های اجتماعی یک نقش مهم و اساسی ایفا می‌کند و متولیان امر در استان اردبیل باید به توسعه و ایجاد اماکن عمومی ورزشی توجه کافی و لازم را داشته باشند که اقدام شهرداری در این حوزه نیز قابل تقدیر است.

️دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل تصریح کرد: مدتی است که شاهد رفتار‌های هنجارشکنانه توسط برخی از رانندگان در طی شبانه روز در سطح شهر اردبیل هستیم که این مسئله موجب سلب آسایش همشهریان به خصوص شب‌ها می‌شود.

️آفاقی با اشاره به آغاز اقدامات قضایی در راستای برخورد با رانندگان متخلف گفت: از اول آبان‌ماه سال جاری با تشکیل شعبه ویژه و با دریافت گزارشات مردمی و دیگر اقدامات لازم، رانندگان متخلف مخل آسایش مردم شناسایی و برخورد قضایی در دستور کار خواهد بود.

️وی ادامه داد: حسب بررسی‌های انجام شده، استان اردبیل یکی از معدود استان‌های کشور است که پیست اتومبیل‌رانی نداشته و دادستانی مرکز استان وظیفه خود می‌داند که ساخت و راه اندازی پیست اتومبیل‌رانی را از متولیان امر را پیگیری کند که اقداماتی در این حوزه آغاز شده است.

️قلندری فرماندار اردبیل در این مراسم، گفت: توسعه پایدار شهری منوط به توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و توسعه شهری در اردبیل که متولی آن شهرداری است فقط متمرکز به حوزه عمرانی نبوده و به مسائل ورزشی، فرهنگی و اجتماعی توجه می‌شود و این یک مسئله مهم و قابل تقدیر است.

️وی افزود: هر اقدامی در شهر اردبیل که منجر به نمایان شدن عملکرد دولت و نظام شود، قابل تقدیر است و در این مسئله هیچ‌گونه نگاه سیاسی و جناحی جایی ندارد.

️فرماندار اردبیل، اقدامات فرهنگی قابل توجهی در سطح شهر در دستور کار دارد و در برخی دستگاه‌های دیگر شاهد اقدامات موازی هستیم و در راستای افزایش راندمان کاری و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و انسانی، باید این مسئله مدیریت شود.

️در ادامه میرمحمد سیدهاشمی رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل نیز گفت: در بحث نشاط اجتماعی شهری، شورای شهر قدم‌های مهمی برداشته است که در همین راستا جشنواره بادبادک پرانی در روز جهانی کودک، با حضور کودکان و خانواده‌ای اردبیلی برگزار شد که البته تا رسیدن به حد مطلوب، اقدامات مثبت بسیاری نیازمند است.

️وی افزود: طرح محلی مسجد محوری از سال‌های گذشته در شهر اردبیل با محوریت شهرداری توسط آقای صفری در دستور کار بوده است که ثمرات با برکتی در پی داشته است.

️رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل، ادامه داد: باتوجه به زمان باقی‌مانده ۶ ماهه از شورای شهر فعلی، فعالیت‌های شورای شهر به شکل کامل و بدون هیچ گونه خللی پیگیری و در دستور کار خواهد بود و این موضوع وظیفه ذاتی شورای شهر است.