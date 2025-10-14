به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،مرتضی حاجیان نژاد گفت: کالا‌های صادر شده شامل محصولات متنوعی از جمله کره حیوانی، مصنوعات پلاستیکی، کلروکلسیم، کربنات سدیم، روغن پایه، هیدروکربن، کیسه پروپیلن، اسید سولفوریک، سیم و کابل، روغن تصفیه شده، کولر آبی، مواد شوینده، کاشی و سرامیک، قطعات خودرو، ماشین لباسشویی و سایر اقلام صنعتی و کشاورزی است

به گفته وی این کالاها، به ۴۲ مقصد صادراتی مانند عراق، ترکیه، روسیه، چین، امارات و دیگر بازار‌های مهم صادر شده‌است.

مدیر کل گمرک استان گفت: در بخش واردات نیز، گمرکات استان سمنان موفق به ترخیص بیش از۲۲ هزار تن کالا به ارزش تقریبی ۱۰۸ میلیون دلار شامل تجهیزات صنعتی و قطعات تخصصی مورد نیاز صنایع مختلف شده است که در این زمینه هم به لحاظ وزنی ۸ درصدافزایش و و از نظر ارزش ۱۳ درصد کاهش داشته است.

این کالا‌ها از ۲۸ کشور‌ها مختلف از جمله ترکیه، چین، کره، امارات، ایتالیا، روسیه و ازبکستان وارد شده است.