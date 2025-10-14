به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ سردار حاج محمدرضا پورمهدی از جانبازان ۷۰ درصد شهرستان دزفول به همرزمان شهیدش پیوست.این رزمنده دفاع مقدس، در عملیات‌های فتح المبین، بیت المقدس و والفجر از نواحی زانو، بازو، سینه و گونه (زیر چشم) , کتف چپ و صورت مجروح و جانباز شده بود. حاج محمدرضا پورمهدی متولد سال ۱۳۴۰ قبل از شروع جنگ تحمیلی، عضو سپاه شد و برای تثبیت انقلاب و مبارزه با ضد انقلاب، در مناطق جنوب و غرب با جمعی از پاسداران شهرستان دزفول به این مناطق اعزام شد و با شروع جنگ تحمیلی جزء اولین نیرو‌هایی بود که در ۱۹ سالگی خود را به منطقه کرخه رساند.