تیم ملی تنیس روی میز ایران در رده بندی کسب مقام پنجم تا هشتم آسیا با نتیجه نزدیک ۳ بر ۲ مغلوب کره جنوبی شد و از رسیدن به مسابقه پنجم ششمی بازماند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست هشتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا و رده بندی برای کسب مقام‌های پنجم تا هشتم با تقابل ایران و کره جنوبی آغاز شد که در پایان این بازی باوجود کسب شگفتی و پیروزی بنیامین فرجی و نوشاد عالمیان مقابل نفر سیزدهم دنیا از کره جنوبی در نهایت با حساب ۳ بر ۲ به سود کره جنوبی خاتمه یافت.

در نخستین بازی بنیامین فرجی ۳ بر ۲ آن جائه هیون را شکست داد و ایران را یک بر صفر پیش انداخت، در ادامه نوشاد عالمیان و امیرحسین هدایی مقابل حریفان کره‌ای خود شکست خوردندو نتیجه ۲ بر ۱ ادامه یافت. در بازی چهارم نوشاد عالمیان در تقابل با نفر سیزدهم دنیا از کره جنوبی ۳ بر ۲ پیروز شد و کار به تساوی کشیده شد.

در بازی سرنوشت ساز پنجم بنیامین فرجی‌در تقابل با جون سونگ ۳ بر صفر شکست خورد و در نهایت این بازی با حساب ۳ بر ۲ به سود کره جنوبی خاتمه یافت.

در دیگر بازی این مرحله هند با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل کره شمالی به بازی پنجم ششم رفت و کره شمالی حریف ایران برای کسب مقام هفتم آسیا شد.

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران جواز حضور در رقابت‌های تیمی قهرمانی جهان به میزبانی لندن را کسب کرد.