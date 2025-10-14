پخش زنده
امروز: -
محفل انس با قرآن دانش آموزی با حضور ۳۵۰ نفر از دانش آموزان متوسطه اول و دوم شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر آموزش وپرورش کبودراهنگ و مسئول دبیرخانه این محافل قرآنی گفت: همزمان با این محفل انس با قرآن، برگزاری محافل انس با قرآن کریم در همه مدارس استان آغاز شده است.
سید صالح اسدی افزود: هدف از اجرای این برنامه، ترویج حفظ و قرائت قرآن کریم در مدارس استان است.
اختتامیه این محافل قرآنی در ماه رمضان سالجاری با قدردانی از برترینهای مسابقات قرآنی برگزار خواهد شد.